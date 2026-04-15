رأس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ المفوّض العام لإكسبو 2030 الرياض عادل الجبير، وفد المملكة المشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس. واستعرض الوفد السعودي، خلال الاجتماع، أحدث المستجدات والإنجازات المتعلقة بمسار معرض إكسبو 2030 الرياض.

وقدّم وفد المملكة لأعضاء اللجنة التنفيذية والمشاركين عرضاً شاملاً لأبرز ما تحقق حتى الآن، بما في ذلك تقدم الأعمال التنفيذية في موقع المعرض، وتسارع وتيرة الإنجاز في البنية التحتية، وأعمال البناء والإنشاء، إضافة إلى التطورات المتعلقة بالتصميم والمخططين العام والتفصيلي، وأنشطة التواصل والتسويق.

كما أبرز الوفد الزيادة الملحوظة في تأكيدات المشاركة من عدد كبير من الدول حول العالم، وهو ما يعكس الثقة الدولية الراسخة بالمملكة وقدرتها على تنظيم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من المعرض الدولي، على نحو يترجم ما وعد به ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ويجسّد مكانة المملكة العالمية ودورها شريكاً مؤثراً في صناعة المستقبل وتعزيز التعاون الدولي.

ويأتي هذا الاجتماع الدوري للمكتب الدولي للمعارض في وقت يشهد فيه موقع إكسبو 2030 الرياض تقدّماً متسارعاً في مختلف مسارات العمل، إذ انطلقت الأعمال الإنشائية بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للمعرض والإرث المستدام الذي سيتركه بعد عام 2030. كما يجري العمل على تطوير الموضوع الرئيسي والموضوعات الفرعية للمعرض، بما يعكس الزخم الكبير الذي يحظى به بوصفه منصة عالمية وملتقى دولياً يُعوَّل عليه في ابتكار حلول للتحديات التي يواجهها العالم اليوم.