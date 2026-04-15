أكمل مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج خطته التشغيلية للحج، التي ترتكز على تسريع توجيه الحافلات بدقة إلى وجهاتها في مكة المكرمة.

وطبقاً لمدير المركز عبدالله سندي، جرى إعداد الخطة وفق مسارات تنظيمية وميدانية مدروسة، لرفع مستوى الجاهزية التشغيلية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يضمن انسيابية حركة الحافلات، ويدعم كفاءة عمليات الإرشاد منذ لحظة الوصول وحتى استكمال التوجيه إلى مقار السكن.

من جانبه، لفت نائب مدير عام المركز ياسر كردي، إلى أن الخطة تشمل تطوير آليات العمل الميداني ورفع كفاءة نقاط الإرشاد، بما يعزز سرعة الاستجابة ودقة التوجيه ويقلل زمن الانتظار.

ويأتي ذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الحج؛ لضمان تقديم خدمات ميدانية عالية الكفاءة لحجاج الخارج.