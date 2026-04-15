أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، أهمية الالتزام بالحصول على تصريح الحج والتقيد بالأنظمة والتعليمات المنظمة لأداء الشعيرة، مشدداً على أن مبدأ «لا حج إلا بتصريح» ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية، ويحقق مصالح العباد في حفظ النفس ومنع الضرر والفوضى.

وأوضح، أن الشريعة قامت على جلب المصالح ودرء المفاسد، وأن تنظيم أداء الشعائر، ومن ذلك اشتراط الحصول على تصريح الحج؛ يأتي تحقيقاً لهذه المقاصد، وحفظاً لسلامة ضيوف الرحمن، وتمكيناً لهم من أداء مناسكهم في أجواء إيمانية يسودها الأمن والطمأنينة.

وأشار إلى أن الالتزام بالأنظمة والتعليمات يعكس وعي الحاج وتعظيمه لشعائر الله، ويجسد روح الانضباط الشرعي. مؤكداً أن مخالفة هذه الأنظمة قد تُفضي إلى الإضرار بالنفس والغير، وهو ما نهت عنه الشريعة الإسلامية.

ودعا رئيس الشؤون الدينية عموم الراغبين في أداء فريضة الحج إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، والتعاون مع الجهود المباركة التي تبذلها القيادة في خدمة ضيوف الرحمن، وتيسير أدائهم للنسك وفق أعلى معايير التنظيم والرعاية.

واختتم السديس، بتأكيد أن الالتزام بتصريح الحج ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو التزام شرعي ومسؤولية دينية تعكس فقه المقاصد، وتعزز قيم الطاعة والانضباط، بما يحقق مقاصد الحج السامية ويسهم في إنجاح الموسم.