تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تُقيم جائزة الملك فيصل، في مدينة الرياض اليوم الأربعاء، حفلها السنوي لتكريم الفائزين بها لعام 2026، بحضور الأمراء والوزراء ونخبة من العلماء، وممثلي الهيئات العلمية والثقافية والإعلامية.



ويأتي الحفل السنوي تكريماً للفائزين بالجائزة في دورتها الـ48، لإبراز جهودهم المميزة وإسهاماتهم الرائدة، التي كان لها بالغ الأثر في خدمة البشرية، وسيضم الحفل عدداً من الفقرات التي تسلّط الضوء على الفائزين، وأبرز إنجازاتهم العلمية والفكرية.



وأسهمت الجائزة على مدى أكثر من 4 عقود، في تحفيز الباحثين والمفكرين على مواصلة الإبداع، وترسيخ المبادئ السامية والقيم الإنسانية التي تأسست عليها الجائزة منذ انطلاقتها عام 1977.