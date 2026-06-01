لقي أكثر من 45 شخصاً مصرعهم، وأُصيب نحو 70 آخرين جراء انفجار عنيف وقع، الأحد، داخل مبنى في ميانمار يُعتقد أنه كان يُستخدم لتخزين متفجرات مخصصة لأعمال التعدين.

وبحسب ما أفاد به رجال الإنقاذ، وقع الانفجار عند منتصف النهار في قرية كاونجتوب الواقعة بالقرب من الحدود الصينية شمال ولاية شان، ما أسفر عن خسائر بشرية كبيرة وأضرار واسعة في محيط الموقع.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن الحادثة وقعت في منطقة تبعد نحو 3 كيلومترات جنوب الحدود مع الصين، وهي منطقة تخضع لسيطرة «جيش التحرير الوطني لتانج»، إحدى الجماعات المسلحة العرقية التي تخوض مواجهات مع الحكومة المركزية في ميانمار.

ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث والتعامل مع تداعيات الحادثة، فيما لم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن ملابساتها أو الأسباب الدقيقة التي أدت إلى وقوع الانفجار.