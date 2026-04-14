عقد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، لقاءً في جاكرتا مع وزير الثقافة الإندونيسي الدكتور فضلي زون، جرى خلاله بحث تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين وتوسيع المشاركة في الفعاليات المشتركة.

وأشاد الأمير بدر بن فرحان، بالشراكات القائمة، ومنها تعاون بينالي الدرعية مع المتاحف الإندونيسية، ومشاركة إندونيسيا في الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية «بنان» 2025، إضافة إلى التعاون في تعليم اللغة العربية مع الجامعات الإندونيسية.

كما زار وزير الثقافة المعرض الوطني لإندونيسيا، والتقى رئيسة وكالة التراث الإندونيسي، إذ جرى استعراض التعاون المتحفي، وبحث فرص تبادل الخبرات وبرامج الإعارات طويلة المدى. وتعرّف على محتويات المعرض الذي يضم أكثر من 1,700 عمل فني، ويعرض أعمالاً لروّاد الفن الإندونيسي والعالمي، إضافة إلى قاعاته المخصصة للمعارض الدائمة والمؤقتة والأنشطة التعليمية.