دشّنت هيئة الأدب والنشر والترجمة، جناح المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026، في مشاركة تعكس تنامي حضور السعودية في صناعة النشر عالمياً. وأكدت الهيئة، أن المشاركة تهدف إلى إبراز المشهد الثقافي السعودي وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات الأدب والنشر والترجمة. ويُعد المعرض منصة رائدة لكتاب الطفل، ما يتيح فرصة للتعريف بالإنتاج السعودي الموجّه للأطفال. ويقدم الجناح السعودي برنامجاً ثقافياً متنوعاً بمشاركة عدد من الأدباء، بمساهمة جهات وطنية عدة، مثل مكتبة الملك فهد الوطنية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.