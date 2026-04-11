حدّدت وزارة الصحة إجازة موظفي برنامج التشغيل الذاتي الراغبين في أداء الحج بـ 15 يوماً مستمرة تمنح مرة واحد فقط طوال مدة خدمة الموظف.

واشترطت لها التقديم إلكترونياً عبر نظام موارد الداخلي في الأول من ذي القعدة للسعوديين وغير السعوديين، ويستمر التقديم حتى الـ15 من ذي القعدة وطبقاً للضوابط التي وضعتها وزارة الصحة لموظفي التشغيل الذاتي تشمل الإجازة عطلة عيد الأضحى على أن يكون التمتع الفعلي بالإجازة بين الـ4 والـ23 من ذي الحجة 1447.

وطبقاً للمعلومات فإن منح إجازة الحج مرهونة باشتراطات داخلية صارمة منها الحصول على موافقة الرئيس المباشر على أن تكون فترة الغياب لأداء المناسك فقط دون غيرها، وأن يكون طالب الإجازة قد أمضى سنتين في الخدمة.

يشار إلى أن نظام «التشغيل الذاتي» يختلف عن الخدمة المدنية في أنه يتم التوظيف مباشرة عن طريق المستشفيات أو المدن الطبية أو المديريات، وتكون الرواتب والمزايا وفقاً لسلالم خاصة غالباً ما تكون أعلى من الخدمة المدنية، وتطرح الوزارة هذه الوظائف عبر بوابة التوظيف الخاصة بالوزارة أو بوابات التوظيف الخاصة بالتجمعات الصحية.

وفي وقت سابق حددت وزارة الصحة مواعيد الدوام في المنشآت الصحية في مناطق ومحافظات السعودية خلال رمضان الماضي لتكون على فترة واحدة تبدأ من الساعة الـ10:00 صباحاً حتى الساعة الـ4:00 عصراً من الأحد إلى يوم الخميس، واستثني من ذلك العاملون بأسلوب المناوبات الذين يتطلب العمل تواجدهم وفق الجداول المحددة لكل مستشفى أو إدارة أو مركز. وأوضحت أن إجازة ذكرى يوم التأسيس توافق عطلة رسمية لجميع الموظفين.