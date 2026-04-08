أوضحت المتحدث باسم وزارة التعليم منى العجمي، لـ«عكاظ»، أن عملية التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين، التي انطلقت في 5 أبريل وتستمر حتى 30 أبريل، نُفذّت وفق آلية مرحلية منظمة، استهدفت عدداً من الطلبة، وجرى تزويد أولياء أمورهم بروابط التسجيل بشكل مباشر؛ لضمان سلاسة الإجراءات وجودة الخدمة المقدمة للمستفيدين.

وأضافت «العجمي»، أنه لا توجد أسبقية للتسجيل، وتتم المفاضلة بين جميع المتقدمين بعد انتهاء فترة التسجيل وفق المعايير المعتمدة، مؤكدةً، أن استمرار التسجيل حتى 30 أبريل يتيح فرصة كافية لكافة المتقدمين لإتمام إجراءاتهم بكل يسر.