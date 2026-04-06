تدخل في 11 مايو القادم حيز التنفيذ اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة لمواطني المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية. وطبقاً لوزارة الخارجية، تتيح الاتفاقية لمواطني البلدين البقاء لمدة 90 يوماً متصلة أو على فترات متفرقة خلال السنة الميلادية.



وتشمل الأغراض المخصصة في الإعفاء السياحة وزيارة الأعمال وزيارة الأقارب والأصدقاء، لكنها لا تتضمن تأشيرات العمل، أو الدراسة، أو الإقامة، أو الحج؛ إذ يلزم الحصول على التأشيرة المخصصة لذلك.



وكانت المملكة وروسيا وقعتا على الاتفاقية على هامش منتدى الاستثمار والأعمال السعودي-الروسي، الذي انعقد بالعاصمة الرياض، بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب رئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك.



ووقع على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات، من الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ومن الجانب الروسي نائب رئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك.