دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر، والتقيّد التام بالتعليمات الصادرة، مؤكدة ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن مواقع تجمع السيول ومجاري الأودية وعدم السباحة فيها، وذلك نظراً لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على مختلف مناطق المملكة حتى يوم (الخميس) القادم. وأوضحت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات. كما ستشهد منطقة الرياض أمطاراً متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياحاً هابطة مثيرة للأتربة والغبار على وادي الدواسر والسليل والأفلاج والرين والحريق والدلم وحوطة بني تميم، فيما تتأثر العاصمة الرياض والمزاحمية وضرما ومرات وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة وثادق وحريملاء والدرعية ورماح والدوادمي والقويعية والخرج بأمطار خفيفة إلى متوسطة. وأشارت المديرية إلى أن المنطقة الشرقية ستشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة قد تتسبّب في جريان السيول وتساقط البرد ورياحاً هابطة مثيرة للأتربة والغبار، في حين تتأثر مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان ونجران والقصيم بأمطار خفيفة إلى متوسطة. وشددت المديرية على أهمية متابعة التحذيرات والتنبيهات الرسمية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة حفاظاً على السلامة.