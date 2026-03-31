دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر، والتقيّد التام بالتعليمات الصادرة، مؤكدة ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن مواقع تجمع السيول ومجاري الأودية وعدم السباحة فيها، وذلك نظراً لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على مختلف مناطق المملكة حتى يوم (الخميس) القادم. وأوضحت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات. كما ستشهد منطقة الرياض أمطاراً متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياحاً هابطة مثيرة للأتربة والغبار على وادي الدواسر والسليل والأفلاج والرين والحريق والدلم وحوطة بني تميم، فيما تتأثر العاصمة الرياض والمزاحمية وضرما ومرات وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة وثادق وحريملاء والدرعية ورماح والدوادمي والقويعية والخرج بأمطار خفيفة إلى متوسطة. وأشارت المديرية إلى أن المنطقة الشرقية ستشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة قد تتسبّب في جريان السيول وتساقط البرد ورياحاً هابطة مثيرة للأتربة والغبار، في حين تتأثر مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان ونجران والقصيم بأمطار خفيفة إلى متوسطة. وشددت المديرية على أهمية متابعة التحذيرات والتنبيهات الرسمية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة حفاظاً على السلامة.
The General Directorate of Civil Defense has called for the highest levels of caution and vigilance, and complete adherence to the issued instructions, emphasizing the necessity of staying in safe places and avoiding areas where floods gather and riverbeds, as well as not swimming in them, due to the continued rainfall across various regions of the Kingdom until next (Thursday). The directorate clarified that the Makkah region will be affected by light to moderate rains that may lead to flooding, hail, and descending winds that stir up dust and sand, including Taif, Maysan, Adham, and Al-Ardiyat. The Riyadh region will also experience moderate to heavy rains that will lead to flooding, hail, and descending winds stirring up dust and sand in Wadi Al-Dawasir, Al-Sulayyil, Al-Aflaj, Al-Rain, Al-Hariq, Al-Dalm, and Houta Bani Tamim, while the capital Riyadh, Al-Muzahimiyah, Dhurma, Marat, Shuqra, Al-Ghat, Al-Zulfi, Al-Majma'ah, Thadiq, Huraymila, Al-Dir'iyah, Ramah, Al-Dawadmi, Al-Qwai'iyah, and Al-Khobar will be affected by light to moderate rains. The directorate pointed out that the Eastern Province will witness moderate to heavy rains that may cause flooding, hail, and descending winds stirring up dust and sand, while the regions of Tabuk, Al-Jawf, Ha'il, the Northern Borders, Medina, Al-Baha, Asir, Jazan, Najran, and Al-Qassim will be affected by light to moderate rains. The directorate stressed the importance of following official warnings and alerts through media outlets and social media, and taking all necessary precautions to ensure safety.