بحث وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض أمس، مع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية الدفاعية بين البلدين الصديقين وفرص تطويرها. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة والعالم، إضافة إلى إدانة استمرار الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف المملكة.

حضر اللقاء من الجانب السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والرئيس التنفيذي للبرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي رئيس مشروع سلام اللواء الطيار الركن عبدالعزيز بن عبدالرحمن القديري.

كما حضر من الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى المملكة ستيفن تشارلز هيتشن، ورئيس أركان القوات الجوية الفريق الأول هارفي سميث، وعدد من المسؤولين.