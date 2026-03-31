بحث وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض أمس، مع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية الدفاعية بين البلدين الصديقين وفرص تطويرها. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة والعالم، إضافة إلى إدانة استمرار الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف المملكة.
حضر اللقاء من الجانب السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والرئيس التنفيذي للبرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي رئيس مشروع سلام اللواء الطيار الركن عبدالعزيز بن عبدالرحمن القديري.
كما حضر من الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى المملكة ستيفن تشارلز هيتشن، ورئيس أركان القوات الجوية الفريق الأول هارفي سميث، وعدد من المسؤولين.
Defense Minister Prince Khalid bin Salman bin Abdulaziz discussed in Riyadh yesterday with British Defense Minister John Healey ways to enhance the strategic defense partnership between the two friendly countries and opportunities for its development. The meeting addressed regional developments and their implications for the security and stability of the region and the world, in addition to condemning the continued Iranian attacks targeting the Kingdom.
Attending the meeting from the Saudi side were Chief of General Staff Lieutenant General Fayyad bin Hamid Al-Ruwaili, Assistant Minister of Defense for Executive Affairs Dr. Khalid bin Hussein Al-Bayari, Defense Minister's Advisor for Intelligence Affairs Hisham bin Abdulaziz bin Saif, and the CEO of the Saudi-British Defense Cooperation Program, Head of the Peace Project, Major General Pilot Abdulaziz bin Abdulrahman Al-Qudairi.
Also present from the British side were the United Kingdom Ambassador to the Kingdom Stephen Charles Hitchen, Chief of the Air Force Staff Lieutenant General Harvey Smith, and several officials.