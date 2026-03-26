كشف تقرير صادر عن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض لأداء الجهات الخدمية لشهر فبراير 2026، استمرار الزخم الكبير في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتوسيع نطاق الأعمال في مواقع حيوية متعددة بمدينة الرياض.

وأوضح التقرير، أن المركز أصدر 36,337 رخصة منذ بداية العام، فيما بلغ عدد الرخص النشطة 9,526 رخصة، وهو ما يعكس حجم النشاط المتواصل في مشاريع التطوير. كما بيّن، أن أطوال الطرق المتأثرة بالأعمال بلغت 783 كيلومترًا، في مؤشر واضح على اتساع نطاق مشاريع تحسين شبكات الطرق والخدمات الأساسية.

وفي جانب البلاغات، سجّل المركز 49,488 بلاغًا منذ بداية العام، بينها 7,000 بلاغ خلال فبراير. وتصدّرت بلاغات تجمعات المياه بنسبة 36%، تلتها بلاغات الهبوطات بنسبة 27%، ثم البلاغات الأخرى بنسبة 32%، بينما شكّلت بلاغات الحفر المخالف نسبة 5%.

كما أشار التقرير إلى إصدار 16,000 ترخيص لأعمال البنية التحتية خلال فبراير، ضمن جهود تعزيز الامتثال للمعايير والاشتراطات التنظيمية. ورصدت الفرق الميدانية عددًا من المخالفات في مواقع المشاريع، أبرزها نقص وسائل السلامة التحذيرية وعدم الالتزام بنظافة مواقع العمل، ما يستدعي رفع مستوى الانضباط لضمان سلامة العاملين والمارة وتحسين جودة التنفيذ.

وأكد المركز، أن هذه التقارير الدورية تُعد أداة مهمة لتعزيز الشفافية، وتوفير مؤشرات تشغيلية دقيقة تدعم صناع القرار، وتسهم في رفع جودة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، بما ينعكس إيجابًا على المشهد الحضري وجودة الحياة في منطقة الرياض.