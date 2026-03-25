أكد المركز الوطني للأرصاد أنه لا صحة لما يتم تداوله حول تأثر المملكة بأعاصير خلال الأيام القادمة.

و دعا المركز إلى الحرص على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، والابتعاد عن الشائعات والاستفادة المثلى من تعليمات وإرشادات الجهات المعنية.

و أوضح أنه يتوقع ذروة الحالة المطرية بمشيئة الله يوم غد الخميس بأمطار تتراوح ما بين المتوسطة والغزيرة على معظم مناطق المملكة.

و أضاف تشتد على بعض المناطق مثل الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة الباحة، عسير، ويصاحبها نشاط في الرياح شديدة السرعة مثيرة للأتربة وتساقط للبرد.