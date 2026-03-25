استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بمكتبه في الإمارة اليوم، وكلاء الإمارة ومديري الإدارات ومنسوبي ديوان الإمارة، الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بمناسبة عيد الفطر.

وبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الوطن وقيادته الرشيدة والمواطنين والمقيمين بالخير واليُمن والبركات.

وحثّ أمير جازان الجميع على الاجتهاد في مواصلة العمل بكل أمانة وإخلاص في سبيل التطوير والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة.

كما استقبل نائب أمير جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي في مكتبه بالإمارة اليوم، وكلاء الإمارة ومديري الإدارات وعدداً من منسوبيها، الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بمناسبة عيد الفطر.

وتبادل التهاني مع الجميع بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله أن يعيدها على الوطن وقيادته الرشيدة، وعلى المواطنين والمقيمين بالخير والبركات.

وأكد نائب أمير منطقة جازان أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية والتفاني، وبذل مزيد من الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة وخدمةً للوطن والمجتمع.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة وليد بن سلطان الصنعاوي.

من جهة ثانية أقامت إمارة منطقة جازان، اليوم، حفلاً لمنسوبيها بمقر ديوان الإمارة بمناسبة عيد الفطر، بحضور وكيل الإمارة وليد بن سلطان الصنعاوي، والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات.

وتبادل الحضور التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، سائلين الله أن يعيدها على الوطن وقيادته والمواطنين والمقيمين بالخير واليُمن والبركات.