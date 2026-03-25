كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أنه لا يُستبعد أن تشكّل الشواهق المائية في البحر الأحمر، وكذلك الأعاصير القمعية على بعض المناطق المتأثرة بالحالة المطرية التي تشهدها المملكة، وجدد دعوته إلى المواطنين والمقيمين بالتقيد بتعليمات الجهات المختصة، والحرص على اتباع الإرشادات.

فيما يستمر التوقع اليوم (الأربعاء)، بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول تُصحب بزخات من البرد ورياح نشطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك.

وشهدت مختلف مناطق ومحافظات المملكة، إضافة إلى مراكزها التابعة، هطول أمطار راوحت بين المتوسطة والخفيفة، فيما لا تزال السماء ملبّدة بالغيوم في عدد من المناطق مع استمرار فرصة هطول المزيد من الأمطار بمشيئة الله تعالى.