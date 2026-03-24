أسرة نجاة الصغيرة تتحرك قانونياً ضد مروجي شائعات التشكيك في هويتها المصرية

أعلنت أسرة الفنانة المصرية القديرة نجاة الصغيرة اتخاذ الإجراءات القانونية للرد على ما جرى تداوله أخيراً عبر بعض المنصات، من مزاعم تتعلق بأصولها ومحاولات التشكيك في جنسيتها المصرية، وهو ما وصفته الأسرة بأنها معلومات مغلوطة تمس تاريخها ومكانتها.

أزمة التشكيك في هويتها

وأكدت الأسرة في بيان رسمي رفضها القاطع لهذه المزاعم التي وصفوها بالمغلوطة والمسيئة، والتحرك قانونياً ضد كل من يروج أو ينشر هذه الادعاءات، في خطوة تهدف إلى حماية اسم الفنانة والحفاظ على إرثها الفني.

ملاحقة الشائعات

وشددت أسرة الفنانة نجاة الصغيرة أنها لن تتهاون في ملاحقة مروجيها قانونياً، وأن الرد سيكون عبر القنوات الرسمية لضمان صون الحقوق الأدبية والمعنوية.

الاعتزاز بالهوية المصرية

واختتمت بالتأكيد على اعتزاز نجاة الصغيرة الكامل بهويتها المصرية، مشيرة إلى أن مسيرتها الطويلة وعلاقتها الممتدة بالجمهور في مصر والعالم العربي تعد أكبر دليل على انتمائها الراسخ.

ظهور مفاجئ

وتصدرت قبل أيام نجاة الصغيرة منصات التواصل الاجتماعي بأحدث ظهور له مجدداً بعد فترة من الغياب، وعبر الجمهور عن سعادتهم الكبيرة برؤيتها، مؤكدين اشتياقهم لها ولحضورها الفني.

ونشرت الصور عبر حسابها على «إنستغرام» الذي تديره الدكتورة سعاد كمال، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة لاقت تفاعلاً واسعاً، وسط إشادة من المتابعين بتاريخها الطويل وصوتها الذي لا يزال حاضراً في وجدان الجمهور.