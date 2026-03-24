كشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين البروفيسور خالد النمر أن ما يُعرف شعبياً بـ«موت السكتة» أو «موت الفجأة» يرتبط في الغالب بما يسمّى طبياً الموت القلبي المفاجئ (Sudden Cardiac Death)، وهي حالة يتوقف فيها القلب بشكل مفاجئ دون مقدّمات واضحة، وقد تحدث أثناء النوم أو خلال السجود أو حتى داخل المستشفى قبل التمكّن من إنعاش المريض.

وبحسب ما أوضحه النمر، فإن السبب الأول لموت الفجأة في الغالبية العظمى من الحالات بعد سن الأربعين يعود إلى تصلب شرايين القلب الذي يؤدي إلى حدوث جلطة قلبية مفاجئة تعطل ضخ الدم إلى عضلة القلب، وهذا السبب يقف خلف ما يقارب 80% من الحالات لدى من تجاوزوا الـ40 عاماً، وهو ما يجعل أمراض الشرايين التاجية العامل الأخطر في هذه الظاهرة الصحية.

ويوضح أن الوقاية ممكنة إلى حد كبير، إذ إن تطوّر الطب أتاح أدوية فعّالة لخفض الكوليسترول، أثبتت قدرتها على تقليل خطر الإصابة بالجلطات القلبية بنسبة تراوح بين 30% و40%، ووسائل الوقاية في الفحص الدوري للكوليسترول، والسيطرة على مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب الالتزام بالنشاط البدني المنتظم واتباع نظام غذائي صحي متوازن، إضافة إلى المتابعة الطبية المستمرة خصوصاً بعد سن الـ40.