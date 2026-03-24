قررت الشركة المنظمة لحفل النجمة العالمية شاكيرا في العاصمة القطرية الدوحة تأجيل الحفل، الذي كان من المقرر إقامته مطلع أبريل القادم على استاد 974، وذلك بسبب تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة.

التذاكر ما زالت صالحة لموعد جديد

وأشارت الجهة المنظمة إلى أن التذاكر المباعة ستظل سارية، مع إمكانية استخدامها في الموعد الجديد الذي سيتم إعلانه لاحقاً، إذ راوحت أسعار تذاكر الحفل ما بين 25 دولاراً إلى 20 ألف دولار.

إجراءات احترازية

وأكدت الجهات المنظمة أن هذه الخطوات تأتي إجراء احترازياً يهدف إلى ضمان سلامة الحضور والفنانين، على أن يتم كشف المواعيد البديلة فور تحسن الظروف.

تأجيل حفل شاكيرا في الأردن

ويأتي هذا القرار في إطار موجة من تأجيلات وإلغاء الفعاليات الفنية والحفلات التي كان مقرراً إقامتها في عدد من دول الخليج بسبب الأوضاع الراهنة، إذ تم أيضاً تأجيل حفل شاكيرا في الأردن، الذي كان من المقرر إقامته يوم 28 مارس.

حفل شاكيرا في مصر

يشار إلى أن شاكيرا تستعد لإحياء حفل كبير يوم 7 أبريل المقبل في أهرامات الجيزة، ضمن جولتها العالمية Las Mujeres Ya No Lloran، وسط توقعات بحضور جماهيري ضخم، في واحدة من أبرز حفلات موسم الشتاء في مصر.

حفلات سابقة ناجحة في الأهرامات

ويُعد هذا الحفل عودة لشاكيرا إلى مصر بعد إحيائها عرضاً ناجحاً في الموقع نفسه عام 2007 ضمن جولة Oral Fixation Tour، بينما تتوافر التذاكر حالياً عبر المنافذ المختلفة في القاهرة.