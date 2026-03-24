أعلنت الفنانة السعودية سماح زيدان وفاة والدها، دون كشف أسباب الوفاة، وذلك من خلال منشور عبر خاصية «الاستوري» على «إنستغرام»، ما أثار حالة من الحزن والتعاطف بين متابعيها.

المطالبة بالدعاء

وعبرت زيدان عن ألمها برسالة قصيرة، اكتفت فيها بالدعاء لوالدها بالرحمة، مطالبة جمهورها بمشاركتها الدعاء له، في لفتة إنسانية مؤثرة.

انتظار تفاصيل الجنازة

ولم تعلن الفنانة حتى الآن أي معلومات تتعلق بموعد أو مكان تشييع الجثمان أو مراسم الدفن.

مشوار فني متنوع

وتعد سماح زيدان من الأسماء المعروفة في الوسط الفني السعودي، إذ جمعت بين العمل الإعلامي والتمثيل، ودرست الإعلام في جامعة عين شمس بالقاهرة وتخصصت في عالم الإعلام والصحافة أولاً مراسلةً ومذيعة، قبل أن تتجه إلى التمثيل، وبدأت مشوارها الفني من خلال الظهور في بعض الإعلانات التجارية.

أهم أعمالها الفنية

وشاركت سماح زيدان في أعمال درامية من أبرزها «مهب الريح» و«مفترق طرق»، و«ظل الحلم»، و«سريع سريع»، إلى جانب مسلسل الميراث الذي حقق انتشاراً عربياً واسعاً.