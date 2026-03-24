كشف مارك كوسيكه وكيل أعمال المدرب الألماني يورغن كلوب، حقيقة رفض موكله عرضين لتدريب الهلال والاتحاد العام الماضي.

كانت تقارير صحفية قد أكدت رفض كلوب تدريب الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2025 قبل تعاقد إدارة النادي مع سيموني إنزاغي، إضافة إلى رفضه عرضاً آخر لخلافة الفرنسي لوران بلان في تدريب الاتحاد.

وكيل كلوب يحسم الجدل

وبسؤاله حول حقيقة تلقّي كلوب أي عروض سعودية في الفترة الماضية، أجاب كوسيكه: «مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة».

منصب كلوب الحالي

ويشغل المدرب السابق لليفربول منصب الرئيس العالمي لكرة القدم في مجموعة «ريد بول»، المالكة لعدد من الأندية حول العالم، أبرزها لايبزيغ الألماني وسالزبورغ النمساوي.

مسيرة رائعة مع ليفربول

وغادر يورغن كلوب نادي ليفربول الإنجليزي قبل نحو 22 شهراً، بعد أن سلّم زمام الأمور إلى المدرب الهولندي آرني سلوت.

وخلال فترة قيادته للنادي، التي استمرت 9 سنوات، حقق العديد من الإنجازات البارزة، أبرزها الفوز بدوري أبطال أوروبا في 2019، ثم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم التالي، ومنذ رحيله عن الريدز، لم يتول أي منصب تدريبي.