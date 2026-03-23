نجح الفيلم المصري «برشامة» في تحقيق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية، بعدما حصد أمس (الأحد)، 23 مارس، ضمن أيام عيد الفطر المبارك في السينمات المصرية نحو 23 مليوناً و205 آلاف جنيه، متجاوزاً الرقم السابق الذي سجله فيلم «أولاد رزق 3» بإيراد بلغ 23 مليوناً و113 ألف جنيه في يوم واحد.

قفزة قوية في موسم عيد الفطر

بهذا الإنجاز، يواصل «برشامة» تصدره إيرادات موسم عيد الفطر وفقاً للبيانات الصادرة عن موقع Film Yard المتخصص في رصد إيرادات السينما المصرية، إذ بلغ إجمالي ما حققه خلال 4 أيام فقط 56 مليوناً و878 ألف جنيه، في مؤشر قوي على الإقبال الجماهيري الكبير على العمل.

فريق العمل

الفيلم من إخراج خالد دياب، وتأليفه، بالتعاون مع شقيقته شيرين دياب وأحمد الزغبي. ويضم العمل مجموعة من النجوم، أبرزهم هشام ماجد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم سمرة، فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، ميشيل ميلاد، ومحمد أبو داوود.

إيرادات فيلم «إيجي بست»

بينما حقق الفيلم المصري «إيجي بست» للفنان المصري أحمد مالك المركز الثاني في شباك تذاكر عيد الفطر، بعدما سجل في ثالث أيام العيد إيرادات بلغت 7 ملايين و687 ألف جنيه من خلال بيع 65.2 ألف تذكرة، ليرتفع إجمالي إيراداته خلال 4 أيام من العرض إلى 19 مليوناً و984 ألف جنيه، بإجمالي 166.2 ألف تذكرة، مواصلاً بذلك منافسته القوية ضمن أفلام الموسم.

صناع العمل

ويجمع فيلم «إيجي بست» كلاً من أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، مغني الراب مروان بابلو «في أولى تجاربه التمثيلية» وآخرين، والعمل من إخراج مروان عبدالمنعم، وتأليف أحمد حسني.

تذيل شباك التذاكر

تذيل الفيلم المصري «فاميلي بيزنس» للفنان المصري محمد سعد قائمة إيرادات السينما المصرية في ثالث أيام عيد الفطر، بعدما سجل 3 ملايين و188 ألف جنيه فقط، مع بيع نحو 25 ألف تذكرة، فيما ارتفع إجمالي حصيلته خلال 4 أيام من العرض إلى 7 ملايين و885 ألف جنيه، بعدد تذاكر بلغ 63 ألفاً، ليظل في ذيل المنافسة خلال الموسم.

صناع العمل

بينما ضم فيلم «فاميلي بيزنس» كلاً من محمد سعد، غادة عادل، دنيا سامي، هيدي كرم، أحمد الرافعي، محمود عبدالمغني، أسامة الهادي، وتأليف ورشة 3Bros، وإخراج وائل إحسان.