أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن حزب الله انتهى، مشدداً على عدم قبول دفع الدولة اللبنانية أي أموال في الحرب التي تدور بين حزب الله وإسرائيل.

وقال في حديث لقناة (إم تي في) اللبنانية، اليوم الثلاثاء: إن تلك الحرب لم يخترها لبنان ولم يكن له قرار بخوضها.



وأضاف جعجع: «أشك في أن تنتهي الأعمال الحربية الآن قبل إيجاد حل نهائي لحزب الله، الذي انتهى في لبنان وعند العرب وفي الخارج».



وجدد التأكيد على أن الدولة اللبنانية لن تقبل أن تدفع ليرة واحدة على حرب لم نخترها ولم يكن لدينا القرار بخوضها، وعلى الدولة اللبنانية المطالبة بالتعويضات من إيران.



وأضاف رئيس حزب القوات اللبنانية: «لن يبقى الشرق الأوسط كما كان منذ 40 عاماً حتى اليوم، وهناك قرار أمريكي إسرائيلي بإنهاء حزب الله، وكلام حزب الله عن «قلب البلد» بعد الحرب غير مقبول أبداً، وأقول لهم:»ما تفكروا الدنيا فالتة».



وعلق رئيس حزب القوات اللبنانية على طرد السفير الإيراني قائلاً: «حسناً فعلت الحكومة اللبنانية بقرار طرد السفير الإيراني»، لافتا إلى أن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي بحث هذا القرار مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.



وأفاد جعجع بأن هذا القرار كان يجب اتخاذه منذ فترة زمنية طويلة، بسبب تدخل إيران في لبنان، مؤكداً أن الأحداث الأخيرة التي حصلت في لبنان أثبتت، بما لا يحتمل الشك أن الحرس الثوري الإيراني موجود في لبنان، على الأقل بمئات الأشخاص، وهو يدير العمليات مباشرة.