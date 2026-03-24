وسط أنباء عن مفاوضات بين أمريكا وإيران، كشفت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية عن تحركات دولية واسعة بقيادة المملكة المتحدة والولايات المتحدة لإعادة السيطرة على ممرات الملاحة الدولية.

أهداف التحالف الدولي

وذكرت الصحيفة في تقرير اليوم (الثلاثاء)، أن بريطانيا تستعد لتولي قيادة تحالف دولي جديد يُعرف باسم «تحالف هرمز»، ويهدف بشكل مباشر إلى إعادة فتح مضيق هرمز وتأمينه بعد سلسلة من الهجمات الإيرانية وزراعة الألغام البحرية التي تسببت في تعطيل حركة التجارة العالمية ورفع أسعار النفط لمستويات قياسية.

وذكرت الصحيفة أن لندن ستنشر وحدات النخبة المتخصصة في إزالة الألغام البحرية، التي تمتلك قدرات هي الأحدث عالمياً، للعمل جنباً إلى جنب مع القوات الأمريكية والفرنسية لتطهير المضيق وضمان حرية الملاحة.

مخططون بريطانيون

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع البريطانية أرسلت مخططين عسكريين إلى مقر القيادة المركزية الأمريكية للتنسيق اللوجستي والعملياتي، مبينة أن التحالف سيركز في مرحلته الأولى على مرافقة السفن التجارية وتوفير الحماية اللازمة لناقلات النفط الخارجة من الخليج العربي.

بدورها، نقلت الغارديان عن مسؤول بوزارة الدفاع البريطانية قوله: سنعقد اجتماعاً لرؤوساء أركان دول عدة بشأن حماية الملاحة في مضيق هرمز.

جاء ذلك في الوقت الذي ذكرت تقارير أمريكية أن الولايات المتحدة بصدد إرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى المنطقة. وأوضح مسؤولون أمريكيون أن التعزيزات ستشمل جنوداً من الفرقة 82 المحمولة جواً، وهي قوات النخبة الأمريكية التي تُستدعى عادة في حالات الطوارئ والنزاعات الكبرى.

ولم يحدد المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، موقع نشر القوات في الشرق الأوسط أو موعد وصولها، لكن شبكة «أي بي سي نيوز» قالت إنه من المتوقع انتشارها قريباً بعد صدور الأوامر.

ما مهمات الفرقة 82 الأمريكية؟

تُعد الفرقة 82 المحمولة جواً واحدة من أبرز وحدات النخبة في الجيش الأمريكي، وتُصنف ضمن قوات التدخل السريع القادرة على الانتشار في مناطق النزاع خلال ساعات، وتنفيذ عمليات إنزال جوي في مناطق معادية للسيطرة على مواقع إستراتيجية.

وتتمركز الفرقة في قاعدة «فورت براغ» بولاية نورث كارولاينا، وتتبع للفيلق الـ18 المحمول جواً، وهو التشكيل المسؤول عن القوات الجاهزة للانتشار السريع في حالات الطوارئ والأزمات العسكرية حول العالم، وفق بيانات الجيش الأمريكي.

ويبلغ قوام الفرقة ما بين 15 ألفاً و20 ألف جندي، وتتكون من عدة ألوية، أبرزها 3 ألوية قتالية، إضافة إلى لواء مدفعية، ولواء طيران قتالي، ولواء دعم لوجستي، أما اللواء القتالي الواحد داخل الفرقة، فيراوح عدد أفراده عادة بين نحو 3 آلاف و4 آلاف جندي، وهو وحدة قتالية متكاملة يمكنها تنفيذ عمليات مستقلة دون الحاجة إلى نشر الفرقة كاملة.

وتتمثل المهمة الأساسية للفرقة في تنفيذ عمليات توغل، وهي عمليات إنزال جوي بالمظلات في مناطق قتال أو مناطق متنازع عليها للسيطرة على مطارات أو قواعد عسكرية أو موانئ تمهيداً لوصول قوات أكبر ومعدات ثقيلة لاحقاً.