أعلن وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور اليوم، أن وضع قطاع الطاقة في فرنسا ليس بنفس الخطورة التي تشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، في ظل نقص هائل في إمدادات النفط والغاز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.



أقل انكشافاً



وقال ليسكور للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا مستعدة بدرجة أفضل، وهي أقل انكشافاً على الوضع من جيراننا الأوروبيين».



وارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات ارتفاعاً حاداً بسبب إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز، مما أوقف وصول نحو 20 مليون برميل من النفط يومياً إلى الأسواق العالمية، أي حوالى خمس إمدادات النفط والغاز، وانتشرت بسرعة تبعات ذلك على الاقتصادات وسلاسل التوريد.



خطة الـ 15 بنداً



وعلى صعيد الأسعار، انخفضت أسعار النفط بنحو 6%، اليوم، وسط توقعات بوقف إطلاق نار محتمل من شأنه أن يخفف من اضطرابات الإمدادات من منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط، وذلك عقب تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة أرسلت إلى إيران خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب بينهما.



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 6.21 دولار أو 5.9% إلى 98.28 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.67 دولار أو 5.1% إلى 87.68 دولار للبرميل.