أمير الشرقية يستقبل مدير فرع «الصحة» بالمنطقة ومنسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة اليوم الأربعاء، منسوبي ومنسوبات الإمارة الذين قدموا التهنئة له بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وهنّأ أمير المنطقة الشرقية الجميع بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يتقبّل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة الأستاذ تركي بن عبدالله التميمي، والوكلاء المساعدون، ومديرو الإدارات، وعدد من منسوبي الإمارة.



من جهة أخرى استقبل الأمير سعود بن نايف في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء، مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية علوان بن صالح الشمراني، يرافقه عدد من قيادات فرع الوزارة، الذين قدّموا له التقرير السنوي لأعمال الفرع.

وأكد أمير الشرقية أن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصحي يعكس حرصها على صحة المواطن والمقيم، ويسهم في تعزيز جودة الحياة، مثمناً الجهود المبذولة في تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة.



واستعرض الشمراني أبرز ما تضمنه التقرير السنوي من أعمال وإنجازات، وجهود الفرع في تعزيز مستوى الخدمات الصحية بالمنطقة، إضافة إلى إحصاءات الزيارات الرقابية، والزيادة في مؤشرات إصدار التراخيص للقطاع الخاص، بما يعكس جاذبية المنطقة لاستقطاب الاستثمارات الصحية ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ورفع الشمراني الشكر لأمير المنطقة الشرقية على متابعته واهتمامه، مؤكداً حرص فرع الوزارة على مواصلة تطوير المنظومة الصحية بالمنطقة.

