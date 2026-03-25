دعت السفارة السعودية لدى جمهورية مصر العربية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، في ظل ما تشهده البلاد من حالة عدم استقرار جوي قوية متوقعة يومَي الأربعاء والخميس 25 و26 مارس 2026، وفقاً لتقارير الجهات الرسمية.

متابعة مستمرة للتحديثات

وأهابت السفارة بالمواطنين ضرورة متابعة التحديثات الجوية أولاً بأول عبر القنوات الرسمية، لمواكبة تطورات الحالة الجوية.

الالتزام بتعليمات السلامة

كما شددت على أهمية الالتزام بتعليمات السلطات المحلية وإرشادات السلامة، بما يضمن سلامة الجميع خلال فترة التقلبات الجوية.

تجنب مواقع تجمع المياه

وأكدت ضرورة تجنب التواجد في مناطق تجمع المياه ومجاري الأمطار، تجنباً لأي مخاطر محتملة.

أرقام للطوارئ

كما أكدت السفارة أهمية التواصل في الحالات الطارئة عبر أرقام الطوارئ التالية:

01115111819 - 01120995566