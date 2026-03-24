توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الثلاثاء)، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، ونجران مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. في حين لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (اللوز، علقان، الظهر).

وفي البحر الأحمر تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-33 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وأمّا في الخليج العربي تكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.