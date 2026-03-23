«عروس الجبل» ومحافظات سراة عسير تشهد أمطاراً وسيولاً وضباباً وتراكم كميات البرد

تشهد عروس الجبل «أبها» ومحافظات في سراة عسير مع بداية عيد الفطر وحتى اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وضباباً، فيما امتلأت الشعاب وتدفقت المياه في بطون أودية، مشكلةً مشاهد طبيعية جذابة عكست غزارة الهطول، وأسهمت في تعزيز الغطاء النباتي، في وقت استمتع فيه الأهالي والزوار بالأجواء، بينما شهدت المحافظات تراكم كميات هائلة من البرد والتي شكلت بساطاً أبيض.

أضفت على فرحة العيد بُعداً جمالياً

ورسمت الأجواء الماطرة مشاهد طبيعية، وأضفت على فرحة العيد بُعداً جمالياً، وجعلت من المرتفعات والسهول لوحات نابضة بالحياة، تداخلت فيها زخات المطر مع تساقط البرد والضباب الكثيف الذي لامس قمم الجبال.



التعامل مع نواتج الأمطار

من جهته، أوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي محمد الشهري أن جميع المراكز الإسعافية في المنطقة تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، ضمن خطة طوارئ معدة مسبقاً للتعامل مع الحالات الناتجة عن الأمطار الغزيرة، بما يشمل الحوادث المرورية، والاحتجازات في السيول، والحالات المرضية الطارئة.



جاهزية أكثر من 41 مركزاً إسعافياً

وأشار الشهري إلى جاهزية أكثر من 41 مركزاً إسعافياً، إضافة إلى خطة الانتشار والتمركز المدعومة بفرق متخصصة من أطباء وفنيي إسعاف وطب طوارئ، إضافة إلى تجهيزها بالمعدات والآليات الحديثة، إلى جانب تفعيل فرق الاستجابة السريعة والفرق التطوعية لتعزيز سرعة الوصول للمصابين، فيما غرفة القيادة والتحكم تعمل على مدار الساعة لمتابعة البلاغات وتوجيه الفرق الميدانية، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة في مختلف محافظات المنطقة، خصوصاً في المواقع الأكثر تأثراً بالأمطار والسيول.

