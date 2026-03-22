تحتفظ دارة الملك عبدالعزيز بعددٍ من الوثائق التاريخية التي تعود إلى عهود ملوك المملكة العربية السعودية: الملك سعود بن عبدالعزيز، والملك فيصل بن عبدالعزيز، والملك خالد بن عبدالعزيز، والملك فهد بن عبدالعزيز -رحمهم الله- وتتصل بمناسبة العيد، وما ارتبط بها من مراسلات وبرقيات رسمية، تُبرز حضور هذه المناسبة في الخطاب الإداري للدولة عبر مراحل مختلفة من تاريخها.

وتتضمن الوثائق نماذج من البرقيات والمخاطبات الرسمية التي تبادلها الملوك مع عدد من الأمراء والمسؤولين؛ من بينها برقية تهنئة من الملك سعود إلى أمير القويعية، وبرقية شكر من الملك فيصل إلى عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي على تهنئته بعيد الفطر، إضافة إلى برقية من الملك خالد إلى أمير الأفلاج تقديراً لتهنئته بالمناسبة، وكذلك برقية من الملك فهد إلى أمير السليل يشكره فيها على تهنئته بالعيد.

وتعكس هذه الوثائق جانباً من تقاليد المراسلات الرسمية في المناسبات الدينية، وما اتسمت به من صيغ التهنئة والتقدير، بما يبرز مكانة الأعياد في الحياة الاجتماعية والرسمية، ويكشف في الوقت ذاته أساليب التوثيق، والمكاتبات الإدارية التي رافقت العمل الحكومي في تلك الفترات.

وتأتي هذه الوثائق ضمن المقتنيات الوثائقية لدارة الملك عبدالعزيز، التي تعمل على جمع مصادر التاريخ الوطني وحفظها، وفق أسس علمية، وإتاحتها للباحثين والمهتمين، وتعزيز حضور الوثيقة التاريخية بوصفها مصدراً أصيلاً لدراسة تاريخ المملكة العربية السعودية.