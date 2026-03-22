يمثل المشلح (البشت) رمزاً أصيلاً للوقار في المناسبات الاجتماعية في السعودية، كما يمثل عراقة الموروث والأناقة في العيد، ويحرص الكثير على ارتدائه في المناسبات الرسمية والعيدين، ويتصاعد الطلب على المشالح عند اقتراب المواسم باعتباره رمزاً للفخامة والاحتفال في الثقافة المحلية، ورمزاً تقليدياً للاحتفال، وتحدد أسعار المشالح جودة القماش ونوعية الخياطة، فاليدوية هي الأغلى، كما تشكل دقة التطريز أحد أسباب تحديد السعر للمشلح، فيما تعرف المشالح الأحسائية بأنها الأغلى بين المشالح لأنها تطرز يدوياً.

وتوفرت للمشالح في زمان مضى أربعة ألوان؛ الأبيض والأسود والعودي والأشقر.

وفي الزمن الحالي دخلت سبعة ألوان اللون السكري أو الأصفر والعودي والأسود، والأشقر أو البني الفاتح، والبيج، والأبيض، واللون البني.