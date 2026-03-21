صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير 6 مسيّرات في المنطقة الشرقية.
كما تم اعتراض 6 مسيّرات أخرى بعد دقائق من اعتراض المجموعة الأولى.
The official spokesperson for the Ministry of Defense, Major General Turki Al-Maliki, stated that 6 drones were intercepted and destroyed in the Eastern region.