أدى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكة المكرمة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

كما أدى الصلاة مع ولي العهد الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن طلال بن سلطان بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن طلال بن سلطان بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.