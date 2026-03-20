أدى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكة المكرمة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به.
كما أدى الصلاة مع ولي العهد الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن طلال بن سلطان بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن طلال بن سلطان بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
The Crown Prince and Prime Minister, Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, performed the Eid al-Fitr prayer this morning in Mecca, along with the crowds of worshippers who filled the Grand Mosque and the surrounding areas.
He was joined in prayer by Crown Prince Turki bin Mohammed bin Fahd bin Abdulaziz, Minister of State and Member of the Council of Ministers, Prince Abdulaziz bin Turki bin Faisal bin Abdulaziz, Minister of Sports, Prince Fahd bin Turki bin Faisal bin Turki bin Abdulaziz, Prince Saud bin Talal bin Sultan bin Saud bin Abdulaziz, Prince Salman bin Talal bin Sultan bin Saud bin Abdulaziz, Prince Badr bin Abdullah bin Farhan, Minister of Culture, as well as esteemed scholars, sheikhs, and senior officials from both civilian and military sectors.