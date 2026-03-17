أعلنت الهيئة العامة للعقار قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ(8,888) قطعة عقارية بمحافظة الدرعية في منطقة الرياض، و(7,925) قطعة عقارية في (16) حيًا بمنطقة مكة المكرمة، و(15,133) قطعة عقارية في (14) حيًا بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بنهاية يوم وذلك بنهاية يوم الخميس 30 رمضان 1447هـ، الموافق 19 مارس 2026.

وبينت أنّ التسجيل العيني للعقار سينتهي في الأحياء التالية في مكة المكرمة: (مخططات ريفان 1، 2، 3، 4، ومخططات الياسمين 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، وينتهي التسجيل في الأحياء التالية بمحافظة جدة: (حي الفنار، حي الفردوس)، والأحياء التالية في المدينة المنورة: (جزء من حي العصبة، جزء من حي الدرع، جزء من حي المصانع، جزء من حي الراية، جزء من حي الخاتم، جزء من حي الفتح، جزء من حي بني حارثة، حي العريض، حي الخالدية، حي الإسكان، جزء من حي وادي مهزور، جزء من حي الشـريبات، جزء من حي بني عبد الأشهل، جزء من حي وادي مذينب).

ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري https://rer.sa/ قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.

وأوضحت أنّ السجل العقاري سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسجل، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه؛ ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وأكدت الهيئة أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأن طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.

يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.