صرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت مسيّرتين شرق محافظة الخرج. وفي واقعة أخرى، أوضح اللواء المالكي، أن الدفاع الجوي تمكن كذلك من اعتراض وتدمير مسيّرة إضافية في الجهة ذاتها.

كما أعلن المتحدث، أن الدفاع الجوي اعترض ودمّر صاروخًا باليستيًا أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية، إضافة إلى اعتراض وتدمير مسيّرتين في المنطقة الشرقية ضمن عمليات منفصلة.

وفي السياق ذاته، أفاد المتحدث الرسمي للدفاع المدني، بأنه في يوم الثلاثاء 9/21/1447هـ الموافق 10/3/2026، باشرت فرق الدفاع المدني حادثة سقوط مسيّرة على أحد المواقع السكنية بمحافظة الزلفي، ما نتج عنه أضرار مادية محدودة دون تسجيل أي إصابات، ولله الحمد.