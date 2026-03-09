حددت المنصة الوطنية للقبول الموحّد «قبول» مسارات ابتعاث الجامعات الدولية، و خطوات التقديم لها عبر المنصة. وأشارت إلى أن مسار ابتعاث الجامعات الدولية أحد الخيارات المتاحة للطلبة الراغبين في الالتحاق ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي،

ويتضمن عدداً من المسارات النوعية أبرزها: مسار الروّاد: ويستهدف الابتعاث إلى الجامعات العالمية المتميزة وفق تصنيفات دولية معتمدة، مسار التميّز ويُعنى بابتعاث الطلبة إلى جامعات عالمية رائدة في تخصصات نوعية تدعم مستهدفات التنمية الوطنية، مسار البحث والتطوير ويهدف إلى دعم البحث العلمي والابتكار من خلال ابتعاث الطلبة إلى جامعات رائدة بحثياً، و مسار إمداد ويُركّز على تلبية احتياجات سوق العمل الوطني عبر ابتعاث الطلبة في تخصصات نوعية إلى جامعات معتمدة، بما يحقق المواءمة بين المخرجات التعليمية والمتطلبات التنموية، وكذا مسار التخصصات الصحية ويستهدف ابتعاث الكوادر الوطنية لدراسة التخصصات الصحية والطبية وفق احتياجات القطاع الصحي

وكشفت المنصة أن خطوات التقديم تبدأ بفع خطاب القبول، مراجعة وتأكيد بيانات القبول، تقديم المستندات المطلوبة، الموافقة على الإقرارات، ثم إرسال الطلب.

وبيّنت «قبول» أنه بعد استكمال التقديم، يتولي النظام تلقائياً تحديد المسار الأنسب لمؤهلات المتقدم وفق شروط القبول. وفي حال عدم توفر مقعد في المسار المحدد خلال فترة التقييم، يتم ترشيح المتقدم تلقائياً لمسار آخر مناسب لزيادة فرص قبوله، مع مراعاة التنافس بين المتقدمين وآلية المفاضلة وعدد المقاعد المتاحة.