يتحلّق زملاء العزبة من دولة بنغلاديش حول مائدة الإفطار كل ليلة من ليالي شهر رمضان، وهم في غاية السعادة، إذ ينعمون بنعمة الأمن والإيمان، وحسن التعامل من كفلاء لا يرون فيهم إلا إخوة أشقاء.

ويؤكد بابول، وعلم، وشيخ نور، ومحمد شهادات لـ«عكاظ»، أن تطبيقات الجوالات تمكّنهم من متابعة أسرهم ومشاركتهم بهجة الصوم والإفطار، ما يخفف عنهم عنت الغربة، مستعيدين زمن الرسائل التي كانوا يبعثونها وينتظرون الردّ عليها لأسابيع، ويثمنون لجيرانهم تعاطفهم معهم بإرسال أطعمة وأشربة ليفطروا بها، وعدّوا ذلك نموذجاً للتكافل وتعزيز روح الأخوة الإسلامية واحترام حقوق المغترب البعيد عن وطنه.