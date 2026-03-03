أدانت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بشدة، هجمات الجمهورية الإسلامية الإيرانية العشوائية والمتهورة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأراضي ذات السيادة في أنحاء المنطقة، بما في ذلك البحرين والعراق بما يشمل إقليم كردستان العراق والأردن والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إذ استهدفت هذه الضربات غير المبررة أراضي ذات سيادة، وعرّضت المدنيين للخطر، وألحقت أضراراً بالبنية التحتية المدنية.

ووصفت في بيان مشترك بشأن هجمات إيران الصاروخية والطائرات المسيّرة في المنطقة التصرفات الإيرانية بأنها تمثل تصعيداً خطيراً ينتهك سيادة دول عديدة ويهدد الاستقرار الإقليمي، وأن استهداف المدنيين والدول غير المنخرطة في الأعمال العدائية سلوك متهور ويزعزع الاستقرار.

وأكد البيان أنهم يقفون صفاً واحداً دفاعاً عن مواطنيهم وسيادتهم وأراضيهم وحقهم في الدفاع عن النفس في وجه هذه الهجمات، والتزامهم بالأمن الإقليمي، وأشادوا في البيان بالتعاون الفعال في مجال الدفاع الجوي والصاروخي الذي حال دون وقوع خسائر أكبر في الأرواح.