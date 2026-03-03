فتح القنصل المغربي عبدالإله أوداداس ذكريات شهر الصوم، مؤكداً أن وجبة الحريرة المغربية تعد المفضلة لديه في السفرة الرمضانية ويحرص على وجودها في رمضان. واعترف بعشقه لنادي الاتحاد السعودي الذي يتابعه بشغف. واستعاد أوداداس ذكرياته، فبدأ بذكريات الطفولة وكشف لنا في جلسة رمضانية التالي:

شقاوة الطفولة

• أين ولد عبدالإله أوداداس؟

•• كان مولدي في المغرب.

• ودراستك؟

•• جل دراستي كانت في مدينة الدار البيضاء.

• هل لنا معرفة ترتيبك بين أشقائك؟

•• أنا السادس بين أشقائي.

• هل تذكر شيئاً من شقاوة طفولتك؟

•• «ابتسم» وهو يتذكر.. شقاوة السباحة في البحر مع أقراني، إذ كانت أجمل الأوقات آنذاك.

إحساس الرجولة

• ماذا عن ذكريات طفولتك في المغرب؟

•• لا يوجد لدي الكثير من القصص والذكريات، فطفولتي تحمل ذكريات عادية بين أقراني ومع أشقائي.

• متى بدأت الصوم؟

•• بدأت الصوم مبكراً بفضل الله في سن صغيرة جداً، وكان آنذاك عمري 7 سنوات.

• هل يدور في مخيلتك شيء من المواقف المرتبطة بالصوم في صغرك؟

•• أتذكر فرحي وفخري وأنا أصوم في سن مبكرة، وكان آنذاك إحساساً بالرجولة وأنا أصوم في تلك السن الصغيرة بالنسبة لمن هم في عمري.

مرحلة مهمة في حياتي

• هل تفتقد أياً من العادات الرمضانية التي كنت تعيشها خلال وجودك في المغرب؟

•• أفتقد كثيراً الجمعات العائلية، ولا شك أن في شهر رمضان تكثر تلك التجمعات العائلية التي افتقدتها كثيراً، فالتجمع العائلي نعمة نحس بفقدانها في مثل هذه الأيام المباركة.

• كيف تشاهد المملكة؟

•• ما أشاهده في المملكة عظيم، فهي في تطور دائم وفي كافة المجالات المختلفة، وهي تحقق قفزات نوعية وكبيرة.

• هل تكوّن لديك انطباع معين خلال الشهور الماضية عن الشعب السعودي؟

•• أعيش بين إخواني، وهي مرحلة مهمة في حياتي لن أنساها، ولا شك أن الشعب السعودي كريم ويسعى للتطور دوماً، وهو محب للشعب المغربي وهذا ما ألمسه منهم.

الكبسة السعودية مدهشة

• أبرز العادات في السعودية التي رأيتها وأعجبتك؟

•• شاهدت الكثير خلال وجودي في السعودية، ولكن من الأمور التي أحبها كثيراً جلسات بيت الشعر.

• المطبخ العربي غني بالأكلات التقليدية والشهيرة فما هي الوجبة المفضلة لك في السعودية؟

•• في السعودية أحببت الكبسة وهي المفضلة لدي، إذ أعشقها كثيراً.

• ما هو الوقت الذي تفضله لمشاهدة التلفزيون؟

•• أكاد لا أجد وقتاً لمشاهدته.

أتابع الأخبار

• في رمضان ما هو برنامجك المفضل، في حال مشاهدة التلفزيون؟

•• عندما أجد الوقت لمشاهدة التلفزيون، فالمفضل لي من البرامج التلفزيونية البرامج الإخبارية.

• كيف تقضي يومك الرمضاني؟

•• يومي الرمضاني يبدأ مبكراً، إذ أنشغل في الفترة الصباحية بالعمل، فيما أتفرغ في الليل للعبادة وعيش روحانيته.

السحور الثقيل

• ماذا عن البرامج الإذاعية في رمضان؟

•• لا يوجد لدي وقت للاستماع إليها.

• أي الطبخات أو الأكلات أو الأطباق المغربية التي تحرص على أن تكون على مائدتك الرمضانية؟

•• لا شك أن المطبخ المغربي غني بالكثير من الأكلات التقليدية والمتنوعة المميزة، إذ تأتي الحريرة المغربية كوجبة رئيسية لدي وأحرص على وجودها على سفرتي الرمضانية.

• الوجبة المفضلة لك في السحور؟

•• في رمضان لا أعشق كثيراً السحور الثقيل، ولست من عشاق الوجبات الغنية والثقيلة، والوجبة المفضلة على السحور السلطة.

• هل للرياضة مساحة لديك في حياتك؟

•• أعشق الرياضة كثيراً وأمارسها بشكل منتظم.

• ماذا عن الرياضة السعودية، هل تتابعها؟

•• نعم أشاهد كثيراً الرياضة السعودية وما حققته من إنجازات في ظل وجود نخبة من الرياضيين والأسماء الكبيرة في منافساتها، خصوصاً نادي الاتحاد.