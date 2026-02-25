دشّن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، صندوق تراحم الوقفي، بحضور رئيس اللجنة الوطنية الفرعية لرعاية أسر السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بالمنطقة عبدالله الشمراني، وأعضاء اللجنة.

واستمع أمير جازان لشرح مفصل عن الصندوق الذي يهدف إلى تأسيس نموذج استثماري مستدام يسهم في دعم السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وتعزيز برامج الرعاية والتأهيل والتمكين الاجتماعي.

وأكّد أمير جازان أن إطلاق الصندوق يأتي امتداداً لاهتمام ورعاية القيادة الرشيدة لكل ما يسهم في تعزيز العمل الخيري والتنموي المستدام، ودعم المبادرات التي تُسهم في تحسين جودة الحياة، وتوفير الفرص للمستفيدين، ودمجهم في المجتمع بصورة فاعلة ومنتجة.

واطّلع أمير المنطقة على خطط عمل الصندوق ومساراته الاستثمارية، وآليات توجيه عوائده لدعم برامج السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، بما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز الأثر الاجتماعي، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة في منطقة جازان.