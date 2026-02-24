ضبطت أمانة جدة أكثر من (600) قطعة ملابس رياضية تحمل شعارات أندية وعلامات تجارية عالمية مقلدة، ونحو (2,475) ملصقًا لشعارات أندية مختلفة كانت معدّة للاستخدام في عمليات الطباعة إلى جانب (2,180) قطعة ملابس خام غير مطبوعة.

حياكة الملابس الرياضية.

وكانت الأمانة نظمت حملة ميدانية أسفرت عن ضبط أكثر من (5,255) قطعة وملصقا في موقع عشوائي جنوبي المحافظة جرى استغلاله في طباعة وتجهيز ملابس تحمل شعارات أندية وعلامات تجارية مقلدة. وأوضح مدير معالجة الظواهر السلبية ياسر بخش، أن الفرق الميدانية رصدت الموقع المخالف وباشرت التعامل معه فورًا، وتبيّن احتواؤه على مرافق مخصصة لسكن العمالة وأخرى للتصنيع والتخزين، إضافة إلى تجهيزات تشغيل متكاملة شملت ماكينات طباعة ليزر وحرارية، وماكينة خياطة وتطريز صناعية وأجهزة حاسب آلي تُستخدم في تجهيز وطباعة المنتجات المقلدة.

مضبوطات عثرت في الحملة.

وأضاف أن الملابس الخام سُلمت للجمعية الخيرية للاستفادة منها وفق الإجراءات المتبعة، فيما أُحيلت بقية المضبوطات إلى لجنة الجرد ببلدية الجنوب الفرعية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية وإتلافها حسب الأنظمة والإجراءات المتبعة.