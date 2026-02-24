استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه في الإمارة اليوم، قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن صالح بن فهد العنزي؛ بمناسبة تكليفه قائداً للمنطقة.

وهنأ أمير منطقة تبوك اللواء العنزي على ثقة ولاة الأمر بتكليفه قائداً للمنطقة، متمنياً له دوام التوفيق ومواصلة البذل والعطاء لما فيه خير هذا الوطن، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.

من جانبه، عبر اللواء العنزي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على توجيهاته السديدة، سائلاً الله العون والتوفيق لأداء مهماته بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة.