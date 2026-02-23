رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، حفل أهالي جازان بمناسبة يوم التأسيس، الذي نظمته إمارة المنطقة بمركز الأمير سلطان الحضاري.

وألقى أمير جازان كلمة قال فيها: «نحتفي اليوم بذكرى التأسيس، تلك البداية التي قامت عليها دولتنا على قيمٍ راسخة من الشريعة والعدل، وأرست دعائم الوحدة ورسّخت عمق اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن»، مؤكدًا أن يوم التأسيس مناسبة نستحضر فيها جذور الدولة السعودية، ونجدّد فيها العهد على مواصلة مسيرة البناء والتمكين.

واطّلع أمير المنطقة، ونائبه، على المعرض التفاعلي المصاحب الذي استعرض سيرة الإمام محمد بن سعود، رحمه الله، ومراحل الدولة السعودية، في عرضٍ بصري يجسّد عمق الامتداد التاريخي ومسيرة البناء.

وتضمّن الحفل فقراتٍ وطنيةً عبّرت عن الاعتزاز بتاريخ الدولة السعودية، كما اشتمل على خيمةٍ شعبية، وفيلمٍ وثائقي تناول قصة التأسيس وأبرز محطاته، إلى جانب قصائد شعرية وطنية استحضرت معاني الفخر والانتماء، في أجواءٍ عكست تلاحم القيادة مع أبناء الوطن.