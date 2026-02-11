بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تنفيذ مرحلة جديدة من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر بمحافظة مأرب، تمتد من «غويربان إلى المختم» بطول 40 كيلومترًا، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بطول 90 كيلومترًا.

ويأتي تنفيذ هذا المقطع استكمالًا لمراحل المشروع الهادف إلى تعزيز التنقل الآمن على الطريق الحيوي، ورفع كفاءة البنية التحتية؛ بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين، والحركة التجارية والاقتصادية.

ويُعد طريق العبر من الطرق الإستراتيجية، وخط ربط دولي بين المملكة واليمن، كما يربط الطريق بين المدن والمحافظات اليمنية، محققًا استفادة لأكثر من 11 مليون مستفيد.