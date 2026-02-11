استقبل وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بالوزارة، وزير الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الجنوبية آن جيو باك والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل الأحاديث الودية التي تعكس متانة العلاقات بين الجانبين.

وفي سياق متصل، استقبل وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة الفيدرالية لقوات الحرس الوطني الروسية الفريق أول فيكتور زولوتوف والوفد المرافق له، حيث تناول الجانبان مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها، إضافة إلى تبادل الأحاديث الودية.

حضر الاستقبالين نائب وزير الحرس الوطني الدكتور ناصر عبدالعزيز الداود.