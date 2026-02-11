في سياق تقدير جهود رابطة العالم الإسلامي لمكافحة الكراهية وتعزيز التعايش بين المجتمعات الدينية، كرَّم الأعضاء الجمهوريون والديمقراطيون من الكونغرس الأمريكي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، في مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقد وقَّع عددٌ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ شهادة التكريم، التي ثمّنت تلك الجهود التي دعمت تماسك نسيج التنوع الاجتماعي للحد من صراعه وانقسامه، ولاسيما الجهود الدولية المركزة على مكافحة المواقف العنصرية التي تستهدف أمن وكرامة أتباع الأديان والأعراق.

فيما وصفت قيادات الجالية الإسلامية، التي حضرت مناسبة التكريم، بأنَّه بمثابة تكريمٍ لجميع أبناء الجالية الإسلامية في الولايات المتحدة، وأنه يُمثل الحدث الأول - من نوعه - في مبنى الكابيتول.

وعلق الشيخ الدكتور محمد العيسى، بأن الجهود محل التكريم تمثل قيمنا الإسلامية الداعية لسلام عالمنا ووئام مجتمعاته، مؤكداً عمل الرابطة المستمر على تعزيز الحوار الإيجابي والفاعل بين الجميع لدعم ثقافة التفاهم والوعي والتعاون، انطلاقاً من استيعاب حكمة الخالق سبحانه في التنوع الحتمي في عالمنا، ومن ثم تفهم الاختلاف بين الجميع والتعامل معه بالمنطق الواعي والمتحضر، لا بمنطق الصراع والصدام.

وقد توالت كلمات أعضاء الكونغرس الأمريكي في الحفل، مبرزين جهود رابطة العالم الإسلامي في ضوء حيثيات التكريم.