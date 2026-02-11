أكد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، أمس (الثلاثاء)، الدعم الكامل لمخرجات اجتماع «التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش»، الذي استضافته السعودية. وشدد المجلس على أهمية مواصلة الجهود الدولية، واتخاذ خطوات عملية لمواجهة الإرهاب العابر للحدود.

وطبقاً للتحالف الواسع، تم الاتفاق على التصدّي لتنظيم داعش على الجبهات كافة وتدميره؛ لتحقيق الاستقرار، ومكافحة دعاية التنظيم، وتجفيف منابع تمويله.

وينطلق موقف السعودية في هذا الجانب من نهجها الثابت ضد الإرهاب بأشكاله وتنظيماته كافة، إذ بذلت في ذلك جهوداً كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي؛ لدعم الاستقرار، وإعادة إعمار البنى التحتية للمناطق، التي اجتاحتها التنظيمات الإرهابية. كما أنشأت السعودية عدداً من المراكز التي تعمل على المستوى الإقليمي والدولي بمختلف الجوانب؛ لمكافحة الرسائل المتطرفة، وتقديم حملات توعية إلى المجتمعات الضعيفة؛ لتخفيف تأثير ماكينة داعش الإعلامية، وتبصير المجتمعات كافة بسماحة الدين الإسلامي ووسطيته، والتأكيد في كل المحافل أن التنظيمات الإرهابية المتطرفة لا تمثّل الإسلام واعتداله.