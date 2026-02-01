انتهى موسم الصيد في السعودية للموسم الحالي بنهاية يوم ٣١ يناير ٢٠٢٦م الموافق 12 شعبان 1447هـ طبقا لمركز تنمية الحياة الفطرية.



وشهد موسم الصيد الحالي الذي انطلق في مطلع سبتمبر من العام الماضي نجاحًا متميزًا انعكس في تطور في آليات التنظيم، وتحديث التنظيم مع مراعاة الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وبمشاركة خبراء في مجال الصيد، وبالاستناد على أبحاث وبيانات ودراسة لأفضل المعايير والممارسات العالمية، كما استند إلى تقييم تجربة مواسم الصيد للأعوام الماضية، وشهد الموسم ارتفاعًا ملحوظًا في الوعي البيئي والتزام الصيادين بالأنظمة واللوائح.



وقال الرئيس التنفيذي لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربانإن تجربة المملكة في تنظيم الصيد تحظى بتقدير دولي، تُوج بحصول المملكة على جائزة الريادة للأنواع المهاجرة، نظير دورها في دعم وقيادة المبادرات المعنية بمعالجة الصيد والأخذ والاتجار غير النظامي، وجهودها في مكافحة الصيد غير القانوني للطيور في جنوب غرب آسيا.