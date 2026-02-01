للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، أجل مجلس النواب العراقي انعقاد جلسة كانت مقررة، اليوم (الأحد)، لانتخاب رئيس الجمهورية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية «واع»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل حول أسباب التأجيل.



الفحل يؤدي اليمين



ونقلت الوكالة عن بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب «أن المجلس قرر تأجيل انعقاد جلسته»، وأضافت أنه «استناداً إلى المادة (50) من الدستور، أدى بدر الفحل اليمين الدستورية بصفته نائباً في مجلس النواب».



وكان من المقرر أن يعقد المجلس ثاني جلساته لانتخاب الرئيس الجديد للعراق، بعد تأجيل جلسة سابقة، الثلاثاء الماضي، لإتاحة الوقت لـ«مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق» بين حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بحسب ما أفاد رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي.



ويتطلب انعقاد الجلسة حضور ثلثي العدد الكلي لأعضاء البرلمان، أي ما لا يقل عن 220 نائباً، عملاً بقرار المحكمة الاتحادية رقم 16 لسنة 2022 المفسّر للمادة 70 من الدستور.



الاقتراع السري المباشر



ويجرى التصويت في الجلسة عبر الاقتراع السري المباشر، ويُشترط في الجولة الأولى حصول أحد المرشحين على أغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس للفوز بالمنصب، وفي حال عدم تحقق ذلك، يتنافس المرشحان الأعلى أصواتاً في جولة ثانية، ويُحسم المنصب لصالح من ينال العدد الأكبر من الأصوات.



ورغم العُرف السياسي الذي يمنح منصب رئاسة الجمهورية للمكوّن الكردي، لا يزال الانقسام قائماً بين الحزبين الرئيسين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ يتمسك كل طرف بمرشحه، ما يعني دخول الجلسة بمرشحين مختلفين دون اتفاق مسبق.



ويجعل هذا الانقسام، إلى جانب كثرة المرشحين، من الصعب حسم المنصب من الجولة الأولى التي تتطلب 220 صوتاً، ما يرجح الذهاب إلى جولة ثانية داخل البرلمان.



أسماء المرشحين



ومن أصل 44 مرشحاً تقدموا بأوراق ترشحهم، أعلنت رئاسة البرلمان أن 15 مرشحاً فقط تنطبق عليهم الشروط الدستورية والقانونية، فيما أضافت المحكمة 4 آخرين بعد طعن المتضررين ليكون العدد النهائي 19.



وضمت القائمة 13 مرشحاً، وهم: شوان حويز فريق نامق، حسين طه حسن محمد سنجاري، نجم الدين عبد الكريم حمه كريم نصر الله، آسو فريدون علي، سامان علي إسماعيل شالي، عبد اللطيف محمد جمال رشيد شيخ محمد، نزار محمد سعيد محمد كنجي، سردار عبد الله محمود تايمز، فؤاد محمد حسين بكي، مثنى أمين نادر، نوزاد هادي مولود، خالد صديق عزيز، آزاد مجيد حسن.



وتقدم 6 مرشحين من المكون العربي وهم: أحمد عبد الله توفيق أحمد، صباح صالح سعيد، عبد الله محمد علي ظاهر، إقبال عبد الله أمين حليوي، رافع عبد الله حميد، وسالم حواس علي.