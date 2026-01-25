يُثمن سكان المحافظات الجنوبية اليمنية جهود السعودية في دعم قضيتهم من خلال الدعوة إلى مؤتمر جنوبي في الرياض من خلاله تتشاور القيادات والشخصيات الجنوبية حول قضيتهم ووضعها في إطارها الصحيح الذي يرضي الجميع ولا يقصي أحداً ولا يجعلها مرتهنة لشخصيات أو مكوّنات معينة.

ويأتي الدعم من قبل شعب الجنوب اليمني لجهود السعودية في احتضانها للمؤتمر الذي يناقش قضيتهم من خلال المسيّرات والحشود في عدن، والتي خرجت بمضامين تبرهن الوعي بأهمية تقديم الشكر للقيادة السعودية على دعمها غير المسبوق للقضية الجنوبية والحرص على بقائها حية، ولا أدل على ذلك انعقاد مشاورات بعض الشخصيات في الرياض تحت علم الجنوب وعلى أنغام نشيدهم الوطني، الذي طالما تغنوا به باعتباره عنواناً لقضيتهم العادلة.

ولعل أكثر ما يبث الطمأنينة في نفوس أبناء المحافظات الجنوبية من اليمن الشقيق هو أن قضيتهم بدأت مرحلة من الزخم غير المسبوق مع التأكيد على أن حياتها وسيرها نحو تحقيق الحلم لن ترتبط بكيانات أو قيادات أو أشخاص وإنما ما يتفق عليه أبناء الجنوب عامة من خلال مؤتمر الرياض الجنوبي الذي يعوّل عليه في وضع القضية الجنوبية في مسارها الصحيح.